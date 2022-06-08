Pendik'te metruk binada çıkan yangın yandaki binaya sirayet etti - Haberler

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Pendik'te metruk binada çıkan yangın yandaki binaya sirayet etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pendik'te metruk binada çıkan yangın yandaki binaya sirayet etti Pendik'te 3 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı.

Pendik'te metruk binada çıkan yangın yandaki binaya sirayet etti

İSTANBUL - Pendik'te 3 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. Çatıyı kaplayan alevler yandaki binanın çatısına da sirayet etti. Yanındaki binaya da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 02: 30 sıralarında Pendik Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı çatıdaki alevler yan binanın çatısına da sirayet etti. Vatandaşların yangını 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangın yerinde itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası binanın çatısı kullanılamaz hale gelirken yangının sirayet ettiği yan binada maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için araştırma başlattı. Çatının alevlere teslim olduğu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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