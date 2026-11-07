Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Pendik'te dur ihtarına uymayan sürücüye 770 bin 381 TL ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendik'te polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından Sülüntepe Mahallesi'nde yakalandı. Sürücüye 10 farklı ihlalden toplam 770 bin 381 TL idari para cezası uygulanırken, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Pendik'te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Trafikte çok sayıda kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüye toplam 770 bin 381 TL idari para cezası uygulanırken, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, 7 Kasım 2026 tarihinde saat 00.25 sıralarında Pendik ilçesi Çamlık Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından seyir halinde gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında bir araç, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı. Yaşanan kovalamacanın ardından araç, Sülüntepe Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün M.Ç. (28) olduğu belirlendi.

10 farklı ihlalden 770 bin 381 TL ceza kesildi

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sürücünün dur ihtarına uymamak, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali, çekme belgeli araç kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, uygun ışık donanımı bulundurmamak, makas atmak, ters yönde seyretmek, drift yapmak, kornası bozuk veya teknik şartlara aykırı araç kullanmak ve ses sistemiyle ilgili kuralları ihlal etmek suçlarından toplam 770 bin 381 TL idari para cezası uygulandı. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Adliyeye sevk edilecek

Yakalanan sürücü M.Ç. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından 7 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt

Emre'den İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor13

Kadroya almadığı milli yıldızla dalga geçtiği video yeniden gündemde

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturmasında Enver Usca tutuklandı
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var17

Dün akşam telefonu eline alınca kabusu yaşadı!
Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
SPK, 3 şirketin işlemlerinde 88 kişi hakkında suç duyurusu kararı verdi

3 şirketin işlemleri mercek altında! SPK'dan 88 kişiye suç duyurusu
Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı

Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı