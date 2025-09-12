Haberler

Pendik'te Automobil Takla Attı, Sürücü Ağır Yaralandı

Pendik'te Automobil Takla Attı, Sürücü Ağır Yaralandı
Pendik Sahil Yolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden 65 yaşındaki sürücünün otomobili takla attı. Sürücü araç içerisinde sıkıştı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Pendik Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden Ümit K. (65) yönetimindeki 07 V 0180 plakalı Mercedes marka otomobil takla atarak devrildi.

Kaza sonucu otomobil ağacı devirirken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ümit K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, çalışmaların ardından normale döndü. - İSTANBUL

