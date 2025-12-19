Haberler

Pendik'te bir binanın 3'üncü katı alevlere teslim oldu

Güncelleme:
Pendik'te bir binanın 3. katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

Pendik'te gece saatlerinde bir binanın 3'üncü katında yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yangın, 03.40 sıralarında Sülüntepe Mahallesi Risale Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 3'üncü kattaki dairede başlayan yangın büyüyerek diğer dairelere de sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle bütün mahalle sokağa dökülürken ekipler binada mahsur kalanları tahliye etti.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
