İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi

İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi
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İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi
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İstanbul'da bulunan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul'un Pendik ilçesinde Aydos Ormanı içerisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın havadan da görüntülendi.

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalelere devam ederken; megakent İstanbul'da da orman yangını çıktı.

AYDOS ORMANI'NDA YANGIN

İstanbul'daki yangın Pendik ilçesinde Velibaba Mahallesi Aydos Ormanı içerisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, yangın havadan da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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