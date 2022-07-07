Son dakika haber: Pençe-Kilit operasyonunda Afyonkarahisarlı asker yaralandı Son dakika habere göre Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Afyonkarahisarlı asker yaralandı. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Afyonkarahisarlı asker yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bugün saat 08.10 sularında teröristlerle çıkan çatışmada Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa kasabası nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Abdullah Aksoy yaralandı. Yaralı asker, Hakkari'de yapılan ilk müdahale sonrası GATA'ya sevk edildi. Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, "Askerimizin yaralandığı haberini alır almaz ailesi ile iletişime geçtik. Babası Metin Aksoy öğleden sonra Ankara GATA'ya gitti. Kardeşimiz tez zamanda tedavilerini tamamlayıp memleketimize dönecektir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" dedi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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