Çin'de küçük uçağın gökdelene çarptığı kazada pilot öldü, 13 kişi yaralandı

Çin'de başkent Pekin'de küçük uçağın, 108 katlı gökdelene çarpması sonucu meydana gelen kazada pilot hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Çin'in başkenti Pekin'in en yüksek binasına dün küçük bir uçağın çarptığı kazada bilanço belli oldu. Chaoyang bölge yönetiminden yapılan açıklamada, "Uçakta sadece pilot vardı, hayatını kaybetti" ifadeleri kullandı. Kazada 13 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastanede tıbbi tedavi gördüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Nedeni bilinmiyor

Shifosi Havalimanı'ndan kalkan Sunward SA 60L Aurora tipi tek motorlu uçak, dün 108 katlı CITIC Tower'a çarpmış, uçağa ve binaya ait enkaz parçaları metrelerce yüksekten yere düşmüştü. Binanın girişine yakın bir noktada enkaz parçaları nedeniyle küçük çaplı yangın çıkmıştı. Bina kazanın ardından tahliye edilirken, bölgedeki bazı araçlar da enkaz parçaları nedeniyle hasar görmüştü. Çin medyası uçağın yerel saatle 17.40'ta iniş için havalimanına dönmeye hazırlandığını, ancak uçuş rotasından saptığını ve iletişimin kesildiğini aktarmıştı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı