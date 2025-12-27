Haberler

Bilecik'te yılbaşı öncesi denetimler arttı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kaymakam Muhammet Mustafa Kara'nın talimatıyla yılbaşı öncesi gıda denetimleri artırıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bakkal ve marketlerde sağlıklı gıda denetimi yaparak, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara talimatıyla vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesi amacıyla tüm iş yerleri mercek altına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bakkal, market ve zincir marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde özellikle son kullanma tarihleri, ürünlerin muhafaza koşulları ve etiket bilgileri titizlikle incelendi. Yılbaşı sofralarında yoğun olarak tüketilen ürünlere öncelik verilirken, halk sağlığını tehlikeye atabilecek hiçbir unsura göz açtırılmadı.

"Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili birimlere bildirmelerinin denetimlerin etkinliği açısından büyük önem taşıyor"

Konu hakkında açıklama yapan Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerin yılbaşı süresince de aralıksız devam edeceği vurgulandı. Kara, "Pazaryeri Kaymakamlığı koordinesinde sürdürülen bu çalışmalarla, ilçede gıda güvenliği standartlarının yükseltilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi hedefleniyor. Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili birimlere bildirmelerinin denetimlerin etkinliği açısından büyük önem taşıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
