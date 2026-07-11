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Bilecik'te Sarıdayı-Arapdede köy yolunda sıcak asfalt mesaisi başladı

Bilecik'te Sarıdayı-Arapdede köy yolunda sıcak asfalt mesaisi başladı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Sarıdayı-Arapdede köy yolunda sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, 4 kilometrelik kalan bölümdeki mesaiyi yerinde inceledi. Proje tamamlandığında 10 kilometrelik yolun tamamı sıcak asfalt standardına kavuşacak.

Bilecik'te Sarıdayı-Arapdede köy yolunda sıcak asfalt mesaisi başlarken, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara çalışmaları yerinde inceledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kırsal ulaşım ağını güçlendirecek önemli yatırımlardan biri olan "Sarıdayı-Arapdede Köy Yolu Sıcak Asfalt Projesi" tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, İl Özel İdaresi yetkililerinden projenin son durumu hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

"Modern ulaşım altyapısıyla birlikte bölge halkı daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına sahip olacak"

Kaymakam Kara, "Toplam 10 kilometre uzunluğundaki yolun 6 kilometrelik bölümü önceki yıllarda sıcak asfaltla tamamlanırken, geriye kalan 4 kilometrelik kesimde ekipler yoğun mesai harcıyor. Yolun kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Proje kapsamında kullanılacak sıcak asfalt karışımı için gerekli 4 bin 350 ton agrega, Bilecik İl Özel İdaresi envanterinde bulunan Mobil Kırıcı ve Mobil Elek Tesisi ile üretiliyor. Böylece hem maliyet avantajı sağlanıyor hem de çalışmaların daha hızlı ilerlemesine katkı sunuluyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Sarıdayı-Arapdede köy yolunun tamamı sıcak asfalt standardına kavuşacak. Modern ulaşım altyapısıyla birlikte bölge halkı daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına sahip olacak" dedi

Yetkililer, hava şartlarının elverişli olması halinde çalışmaların 18 Temmuz tarihine kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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