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Patnos'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

Patnos'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde tır, otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tır, otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bitlis-Ağrı kara yolunun Kazanbey köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, büyükbaş hayvan taşıyan 06 DT 6509 plakalı tır ile 04 P 1463 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan tır, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletin üzerine devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 4 kişiden birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Bitlis-Ağrı kara yolunda trafik, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden sağlanmaya başlandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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