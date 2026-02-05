Haberler

Ağrı'da başıboş sokak köpekleri tehlike saçıyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde başıboş sokak köpekleri, mahalle sakinlerine korku veriyor. Özellikle çocuklar ve işlerine giden vatandaşlar, köpeklerin oluşturduğu tehlikeden endişe duyuyor. Yerel halk, yetkililerin duruma acil müdahale etmesini talep ediyor.

Ağrı'nın Patnos ilçe sakinleri tehlike saçan başıboş sokak köpekleri için bir an önce girişimlerde bulunulmasını talep ediyor.

İlçede başıboş köpeklerin oluşturduğu tehlike halk arasında ciddi endişeye yol açıyor. Özellikle Yunus Emre Mahallesi ve Aşağıgöçmez Köyü Mezrasında görülen başıboş köpekler, sabah saatlerinde okula gitmek için yola çıkan çocuklar ile işlerine giden vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. İnsanların güvenliğine yönelik muhtemel riskleri arttıran bu durum, yerel halkın korku içinde yaşamasına neden oluyor. Mahalle sakinleri yetkililerin sorunun çözümü için bir an önce harekete geçmesini istiyor. - AĞRI

