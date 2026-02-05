Ağrı'da başıboş sokak köpekleri tehlike saçıyor

Ağrı'nın Patnos ilçe sakinleri tehlike saçan başıboş sokak köpekleri için bir an önce girişimlerde bulunulmasını talep ediyor.

İlçede başıboş köpeklerin oluşturduğu tehlike halk arasında ciddi endişeye yol açıyor. Özellikle Yunus Emre Mahallesi ve Aşağıgöçmez Köyü Mezrasında görülen başıboş köpekler, sabah saatlerinde okula gitmek için yola çıkan çocuklar ile işlerine giden vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. İnsanların güvenliğine yönelik muhtemel riskleri arttıran bu durum, yerel halkın korku içinde yaşamasına neden oluyor. Mahalle sakinleri yetkililerin sorunun çözümü için bir an önce harekete geçmesini istiyor. - AĞRI