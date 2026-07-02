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Gece yarısı aracın lastiği patlayınca başka aracın yedek lastiğini çaldılar: O anlar kamerada

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Hatay'da gece saatlerinde lastiği patlayan 4 şahıs, açık lastikçi bulamayınca park halindeki bir aracın yedek lastiğini çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, şahıslar polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Hatay'da gece saatlerinde araçlarının lastiği patlayan ve açık lastikçi bulamayan şahıslar, park halindeki aracın yedek lastiğini çaldılar. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansırken 4 şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay; 26 Haziran günü gece saatlerinde Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi Ganim Canbolat Caddesi üzerinde yaşandı. Park halindeki aracının yedek lastiği çalınan vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahısların H.T., H.A.Ö., A.P. ve S.A. oldukları belirlendi. Şahıslar ile yapılan görüşmede; araçlarının lastiklerinin patladığını ve gece saatleri olduğu için lastikçi bulamadıklarını bu durum üzerine park halindeki aracın yedek lastiğini sökerek kendi araçlarına taktıklarını söylediler. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Çalınan lastik ise araç sahibine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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