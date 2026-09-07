Fırın Kapısındaki Pastırmayı Kadın Aldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde pide yaptırmak için fırının kapısına bırakılan yaklaşık 300 gram pastırma, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın tarafından alındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Karadeniz Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki bir fırında sabah saatlerinde meydana geldi. Pide yaptırmak isteyen bir müşteri, henüz açılmayan fırının kapısına pastırmaların bulunduğu poşeti bağladıktan sonra evine gitti. Yaklaşık 10 dakika sonra iş yerine gelen çalışanlar, kapıda poşeti göremeyince müşteriyi arayarak durumu bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen çalışanlar, çevreden geçen bir kadının kapıya bağlı pastırma poşetini alarak uzaklaştığını tespit etti.

"Pastırmaları alan kadın bize gelse yardımcı olurduk"

Fırın çalışanı Muhammet Terzi, benzer olayların daha önce de yaşandığını belirterek güvenlik kamerası taktırdıklarını söyledi. Terzi, "Müşterimiz sabah saatlerinde pide yaptırmak için kapıya pastırma asmıştı. Biz fırına geldiğimizde pastırmalar kapıda yoktu. Kamera kayıtlarını incelediğimizde bir vatandaşın pastırma bulunan poşeti aldığını gördüm. Kendisine ait olmayan bir ürünün alınıp götürülmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

İhtiyaç sahibi kişilere yardımcı olduklarını ifade eden Terzi, "Bu poşeti alan kadın gelse, bize karnının aç olduğunu söylese yardımcı olurduk. Bizden böyle bir talepte bulunan ihtiyaç sahiplerine gerekli kolaylığı gösteriyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 300 gram pastırmanın çalınmasının ardından müşteri, yeniden pastırma alarak fırına geldi. Hazırlanan pidelerini alan müşteri, daha sonra iş yerinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı