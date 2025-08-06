Parkta İçki İçen Ziraat Mühendisine Gözaltı

Samsun'da parkta içki içerken kendilerini uyaran bekçilere saldırdığı öne sürülen ziraat mühendisi polis tarafından gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ziraat Mühendisi M.E.K., iki arkadaşıyla birlikte içki içerken Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçileri tarafından uyarıldı. Uyarılara tepki göstererek bekçilere mukavemette bulunduğu iddia edilen M.E.K., olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN