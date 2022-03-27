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Park halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halindeki otomobil alev alev yandıKASTAMONU Kastamonu'nun Tosya ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Park halindeki otomobil alev alev yandı

KASTAMONU Kastamonu'nun Tosya ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çatma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araçta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev alev yanan aracı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını söndürdü.

Maddi hasarın meydana geldiği otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Park halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Ağacıkoğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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