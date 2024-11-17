Park halindeki otomobil alev alev yandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Cengiztopel mahallesi yeni otogar civarında park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bir anda otomobilin her yerini sardığı yangında alevleri görenler durumu 112'ye bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, tamamen yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.