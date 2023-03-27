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Park halindeki motosiklet çalındı

3. Sayfa Haberleri

Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman'da park halinde olan bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Adıyaman'da park halinde olan bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde park halinde bulunan Hakan Polat'a ait 02 ABZ 142 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden Hakan Polat, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Hakan Polat Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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