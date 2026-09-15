Haberler

Park halindeki kamyonet kundaklandı

Park halindeki kamyonet kundaklandı
Güncelleme:
+40 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya’nın Karapınar ilçesinde park halindeki bir kamyonet kimliği belirsiz bir kişi tarafında ateşe verildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde park halindeki bir kamyonet kimliği belirsiz bir kişi tarafında ateşe verildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İpekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.'ye ait 42 AG 936 plakalı kamyonet, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateşe verildi. Kamyonetin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin ağaçların arasından gelerek kamyonetin yanına yaklaştığı görülüyor. Şüphelinin yanında getirdiği benzini kamyonetin üzerine döktükten sonra çakmakla aracı ateşe verdiği belirtilirken, alevlerin kısa sürede yükselmesinin ardından şüphelinin motosikletine binerek bölgeden uzaklaştığı da görüntülere yansıdı. Polis ekipleri, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin

Arabistan'da neler oluyor? "Halka güvenli yerlere gidin" çağrısı
Bolu'da kaza yerini görüntüleyen gazetecilere sağlık ekibinden 'eşeğe mi diyoruz' tepkisi

Kaza yerinde gazetecilere skandal tepki: Eşeğe mi diyoruz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı

Milyonların beklediği haber geldi!

Zonguldak'ta Şahinde Ermiş, Bob Ross'tan öğrendiği resimle 81 yaşında ikinci sergisini açtı

Televizyondan izleyip öğrendi! 81 yaşında ikinci kez sergi açtı
226 kiloydu, 143 kilo verdi! 15 yıl sonra yaptığı ilk şey yüzünü güldürdü

Tam 143 kilo verdi! ilk yaptığı şey olay oldu
Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu

Kurtlar Vadisi için 8 yıl önce söyledikleri gerçek oldu
Uçak kalktı, geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Uçak kalktı, geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! 'İskender Büyük' detayı bomba

İşte Raci Şaşmaz'ın ifadesi! "İskender Büyük" detayı bomba
Nuri Şahin'in korktuğu başına geldi! Son karar bu akşam çıkacak

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Korktuğu başına geldi