Park halindeki kamyonet kundaklandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde park halindeki bir kamyonet kimliği belirsiz bir kişi tarafında ateşe verildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İpekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.'ye ait 42 AG 936 plakalı kamyonet, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateşe verildi. Kamyonetin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin ağaçların arasından gelerek kamyonetin yanına yaklaştığı görülüyor. Şüphelinin yanında getirdiği benzini kamyonetin üzerine döktükten sonra çakmakla aracı ateşe verdiği belirtilirken, alevlerin kısa sürede yükselmesinin ardından şüphelinin motosikletine binerek bölgeden uzaklaştığı da görüntülere yansıdı. Polis ekipleri, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı