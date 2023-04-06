Park halindeki camını kırıp hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de aracın camını patlatarak laptop ve şirket evraklarının bulunduğu iki çantayı çantayı çalan 3 hırsızlık zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de aracın camını patlatarak laptop ve şirket evraklarının bulunduğu iki çantayı çantayı çalan 3 hırsızlık zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale il merkezi Yuva Mahallesi 2604. Sokak'ta park halinde bulunan hafif ticari aracın arka camını kıran D.D. (27), Ş.Ş. (15) ve Ş.Ş. (16), laptop ve şirket evraklarının olduğu iki çantayı çalarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden araç sahibi Y.İ. (73), Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'ne giderek suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine araçta incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan D.D., Ş.Ş. ve Ş.Ş. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı. - KIRIKKALE