Diyarbakır'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde park halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Kaynartepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Kaynartepe Mahallesi'nde park halindeki araç, henüz belirlenmeyen nedenle alev almaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı