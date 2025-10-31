Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında 21 kişi hayatını kaybetti
Okyanusya'da yer alan Papua Yeni Gine'nin Kukas köyünde meydana gelen toprak kaymasında en az 21 kişi yaşamını yitirdi. Afet ekipleri bölgeye sevk edildi ve arama çalışmaları devam ediyor.
Papua Yeni Gine'de bir köyde meydana gelen toprak kaymasında en az 21 kişi hayatını kaybetti. Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'nin Enga bölgesine bağlı Kukas köyünde gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Bazı evler toprak altında kaldı.
BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bölgeye afet ekipleri gönderildi. Polisten yapılan açıklamada, 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa