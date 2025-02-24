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Pamukova'da Zincirleme Trafik Kazası: Yaralı Yok

Pamukova'da Zincirleme Trafik Kazası: Yaralı Yok
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı. Kazanın anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 karayolunda trafik ışıklarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Herhangi bir yaralananın olmadığı kaza anlarını bir vatandaş cep telefonu ile kaydederek, spiker gibi anlattı.

D-650 karayolu Mekece Mahallesi mevkii Bilecik istikametinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 32 UC 956 plakalı minibüs, 54 LR 544 plakalı Isuzu marka pikap ve 26 AKV 732 plakalı Mercedes marka otomobil zincirleme kazaya karıştı. Trafik ışıklarında meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kaza anını cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş o anları adeta bir spiker gibi anlattı. Maddi hasarın meydana geldiği kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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