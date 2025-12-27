Denizli'de şüpheli valiz kontrollü bir şekilde patlatıldı; içinden kıyafetler çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, trafik ışıklarında sahipsiz valiz, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı. İncelemelerin ardından valizin içinden kıyafetler çıktı.

Olay, bugün saat akşamüzeri 16.00 sularında Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; vatandaşlar trafik ışıklarının yanında sahipsiz bir valiz fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatıp, güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanının gelmesiyle çevredeki vatandaşlara kontrol altına alınan bölgeye yakın durmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Ardından valiz fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı. Yapılan incelemede, valizden kıyafet çıktı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - DENİZLİ