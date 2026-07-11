Kurtlar ağıla girdi: 14 koyun telef oldu, 30 hayvan kayboldu

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'nde bulunan Cenk Küme Evleri'nde gece saatlerinde yaşanan kurt saldırısı, bir besiciyi büyük zarara uğrattı.

Edinilen bilgilere göre, 03.30 ile 04.00 saatleri arasında Yunus Taş'a ait ağıla giren kurtlar sürüye saldırdı. Saldırıda 14 koyun telef olurken, yaklaşık 20 kuzu da yaralandı. Olayın ardından yapılan sayımda 30 hayvanın kayıp olduğu belirlenirken, kayıp hayvanlara henüz ulaşılamadı.

Saldırı nedeniyle yaralanan, telef olan ve kaybolan hayvanlarla birlikte toplamda yaklaşık 70 kuzunun zarar gördüğü öğrenildi. Büyük maddi kayıp yaşayan besici Yunus Taş, yetkililerden destek beklediğini belirterek zararının karşılanması ve bölgede benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı