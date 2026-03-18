Pakistan, Afganistan'a yönelik operasyonları geçici olarak askıya aldı

Güncelleme:
Pakistan, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'ın talebi üzerine, Afganistan'daki terörist gruplara yönelik operasyonlarını Ramazan Bayramı boyunca askıya alma kararı aldı. Operasyonlar 18 Mart'tan 24 Mart'a kadar durdurulacak.

Pakistan, Afganistan'daki yasa dışı ayrılıkçı gruplara yönelik 26 Şubat'tan bu yana devam eden operasyonlarına ara verdi. Pakistan, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'ın talebi üzerine Ramazan Bayramı'nda Afganistan'a yönelik operasyonları geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, "Pakistan hükümeti, kendi inisiyatifiyle ve kardeş İslam ülkeleri Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebi üzerine, Afganistan'daki teröristlere ve onların destek altyapısına karşı devam eden operasyonları geçici olarak askıya almaya karar verdi" dedi.

Tarar, ateşkesin 18 Mart'ı 19'a Mart'a bağlayan gece yarısından 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece yarısına kadar geçerli olacağını belirtti.

Tarar, bugüne kadar düzenlenen saldırılarda 707 Taliban üyesinin etkisiz hale getirildiğini, 938 Taliban üyesinin yaralandığını, 255 karakolun imha edildiğini ve 44 karakolun ele geçirildiğini ifade etti. Tarar, 237 tank, zırhlı araç ve topun imha edildiğini belirtti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
