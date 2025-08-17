Pakistan'da Yolcu Treni Raydan Çıktı: 1 Ölü, 24 Yaralı

Pakistan'da Yolcu Treni Raydan Çıktı: 1 Ölü, 24 Yaralı
Pakistan'da Awam Express'e ait bir yolcu treni, Lodhran şehri yakınlarında raydan çıktı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Pakistan'da Awam Express'e ait Karaçi-Peshawar seferini gerçekleştiren bir yolcu treninin, Pencap eyaletindeki Lodhran şehri yakınlarında raydan çıktığı kazada 1 hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap bir tren kazası meydana geldi. Awam Express'e ait Karaçi-Peshawar seferini gerçekleştiren yolcu treninin 4 vagonu, Lodhran şehri yakınlarında raylardan çıktı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 4'ü kadın 24 kişi yaralandı. Lodhran Komiser Yardımcısı Lubna Nazir, ilk incelemelere göre hayatını kaybeden kişinin, Bahawalpur şehrindeki Bahawal Victoria Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan biri olduğunu açıkladı. Komiser Yardımcısı, kaza yerinde 17 kişiye ilk yardım uygulandığını ve taburcu edildiklerini aktırırken, 3 yolcunun da Bölge Merkez Hastanesi'nde tedavi altında olduklarını ancak tehlikeyi atlattıklarını belirtti. Nazir, kurtarma ekiplerinin hızlı bir şekilde kazaya müdahale ettiğini ve devrilen vagonlarda mahsur kalan yolcuları çıkartarak görevlerini tamamladıklarını aktarırken, kazanın nedenine ilişkin çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

Pakistan Demiryolları Bakanı Khawaja Muhammed Hanif Abbasi ise açıklamasında, 1 yolcunun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatılmasını emretti. Abbasi, soruşturma raporunun yedi gün içinde sunulması ve tüm yolculara tam tıbbi tedavi sağlanmasına yönelik talimat verdi.

Pakistan'da demiryolu taşımacılığı

Pakistan'da 7 bin 700 kilometreden fazla alan yayılmış olan demiryolu taşımacılığı, büyük şehirleri birbirine bağlasa da, yatırım eksikliği ve kötü yönetim nedeniyle onlarca yıldır eski teknoloji, sık sık yaşanan gecikmeler ve güvenlik sorunları ile mücadele etmeye devam ediyor. Birbirini izleyen hükümetler son yıllarda verdikleri sektörü canlandırma sözü kapsamında, rayların yenilenmesi, yeni lokomotiflerin satın alınması ve dijital bilet sistemlerinin genişletilmesi gibi girişimlerde bulundu. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
