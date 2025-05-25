Pakistan'da Okul Otobüsüne Bombalı Saldırı: Can Kaybı 10'a Yükseldi

Pakistan'da Okul Otobüsüne Bombalı Saldırı: Can Kaybı 10'a Yükseldi
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 21 Mayıs'ta meydana gelen okul otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Saldırıda 8'i çocuk 2'i yetişkin olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı. Yetkililer, saldırıyla ilgili Hindistan'ı suçladı.

Pakistan'da 21 Mayıs'ta okul otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 10'a yükseldi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Kuzdar bölgesinde 21 Mayıs'ta okul otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı arttı. Yetkililer, saldırıdan yaralı olarak kurtulanların hayatını kaybetmesi ile can kaybının 5'ten 10'a yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin 8'inin çocuk, 2'sinin yetişkin olduğunu belirtti.

Saldırıda 43 kişi de yaralanmıştı. Pakistan, saldırıyla ilgili Hindistan'ı suçlamıştı. - KETTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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