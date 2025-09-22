Pakistan'da Muson Yağışları Can Kayıplarını Artırıyor

Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 6'ya yükseldi.

Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağışlarının bilançosu ağırlaşıyor. Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatın kaybedenlerin sayısı 275'i çocuk olmak üzere bin 6'ya yükseldi. Sel ve toprak kaymalarında yaralı sayısı ise bin 63'e ulaştı.

Muson mevsiminin başlangıcından bu yana yaşanan ani seller, ev çökmeleri, toprak kaymaları ve diğer yağış kaynaklı afetlerde en fazla can kaybı 504 ölümle Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yaşandı.

Ülke genelinde 12 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü

Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi (NDMA), sel ve toprak kaymalarından 3 milyondan fazla kişinin etkilendiğini belirtti. Yetkililer, ülke genelinde 12 bin 569 evin yıkıldığını ya da hasar gördüğünü aktararak, 6 bin 509 hayvanın telef olduğunu ve 239 köprünün yıkıldığını açıkladı. - İSLAMABAD