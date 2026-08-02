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Pakistan’da karakol yakınlarındaki intihar saldırısında can kaybı 13’e yükseldi

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Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Swat bölgesinde bir protesto sırasında karakol yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 13’e yükseldi.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Swat bölgesinde bir protesto sırasında karakol yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 13'e yükseldi.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Swat bölgesinde bir karakol yakınlarında düzenlenen bombalı intihar saldırısında can kaybı artıyor. Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini bildirdi. Bir polis yetkilisi, yaşamını yitirenlerden 5'inin polis memuru, 8'inin ise sivil olduğunu açıkladı. Saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de saldırıya yönelik taziye mesajı yayımlayarak, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Polisin açıklamasına göre, bir saldırgan üzerindeki patlayıcı düzenekle karakola girmeye çalışmış, güvenlik güçleri tarafından durdurulmasının ardından karakol girişinde üzerindeki düzeneği infilak ettirmişti. Olayın bölgede düzenlenen bir protesto sırasında meydana geldiği belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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