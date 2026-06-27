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Karaçi'deki güvenlik güçleri karargahına yönelik saldırıda 3 kişi öldü

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Pakistan'ın Karaçi kentinde yarı askeri güvenlik güçlerine ait bir karargaha düzenlenen saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 4 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki yarı askeri güvenlik güçlerine ait bir karargaha yönelik saldırıda 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 4 saldırganın ise etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde yarı askeri güvenlik güçlerine ait bir karargaha yönelik silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği açıklandı. Dört saldırganın araçlarını tesisin dış güvenlik bariyerine çarptıktan sonra buradaki güvenlik güçeriyle silahlı çatışmaya girdiği kaydedildi. Saldırganların, güvenlik görevlilerinin müdahalesi doğrultusunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Sindh eyaletinden yetkililer, olayın ilk anlarında patlama meydana gelip gelmediğinin netlik kazanmadığını ancak, saldırganların araçlarıyla karargahın ana giriş kapısına çarptığını söyledi. Bölgede "temizlik operasyonunun" sürdüğü bildirilirken, olay yerinin özel güvenlik birimi komandoları, terörle mücadele birimi ve yarı askeri güvenlik güçleri personeli tarafından güvenlik çemberine alındığı açıklandı.

Polis görevlileri, çatışmada bacağından vurulan bir güvenlik personelinin ise hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Saldırının ardından olay yeri çevresindeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı aktarıldı. Olaya ilişkin kapsamlı soruşturma sürüyor. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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