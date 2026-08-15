Dalaman'da Rahatsızlanan Vatandaşın Denizden Tahliyesi

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında seyreden özel teknede rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Dalaman ilçesi açıklarında seyreden özem teknede bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede bulunan Sahil Güvenlik botu tarafından yaralanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı