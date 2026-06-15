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Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti

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Dün 35. doğum gününü kutlayan oyuncu Ece İrtem, bugün evinde hayatını kaybetti. Vefat haberi sevenlerini üzdü.

Dün doğum günü olan ve 35 yaşına giren oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti.

Oyuncu Ece İrtem, bugün evinde hayatını kaybetti. Dün doğum günü olan ve 35 yaşına giren oyuncunun vefat haberi yakınları ve hayranlarında büyük üzüntüye neden olurken oyuncunun, dün sosyal medya hesabında doğum gününe ilişkin paylaşımlar yaptığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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