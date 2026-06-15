Dün doğum günü olan ve 35 yaşına giren oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti.

Oyuncu Ece İrtem, bugün evinde hayatını kaybetti. Dün doğum günü olan ve 35 yaşına giren oyuncunun vefat haberi yakınları ve hayranlarında büyük üzüntüye neden olurken oyuncunun, dün sosyal medya hesabında doğum gününe ilişkin paylaşımlar yaptığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı