Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar-Ankara Karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken 3 kişi yaralandı. Afyonkarahisar-Ankara Karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken 3 kişi yaralandı. Kaza Afyonkarahisar-Ankara Karayolu Bayat ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.G. idaresindeki 03 HK 680 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Bayat ilçesi yakınlarında M.D.'nin kullandığı 06 BGA 499 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.