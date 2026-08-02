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Otomobillerin çarpıştığı kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

Otomobillerin çarpıştığı kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Bayramgazi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E. (48) yönetimindeki 34 DYJ 641 plakalı otomobil ile A.D. (79) idaresindeki 06 HF 606 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 06 HF 606 plakalı otomobilin sürücüsü A.D. olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer aracın sürücüsü H.E. ile aynı araçta bulunan H.E. (42), Y.E. (18) ve H.K. (18) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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