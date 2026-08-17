Afyonkarahisar'da Taksi-Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Dikici köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Y., yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.S.'nin kullandığı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada N.A., A.A. ve N.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı