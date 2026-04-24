Otomobille patpat çarpıştı: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile patpat diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ş., yönetimindeki 34 TC 9831 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.Y.'nin kullandığı patpat ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı