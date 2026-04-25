Otomobille çarpışan motosikletlinin savrularak yaralandığı kaza kamerada
Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyreden Batuhan A.'nın kullandığı motosiklet ile Reşadiye Mahallesi caddeye geçiş yapan bir otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Batuhan A. yere savrularak yaralandı. Yaralı genç olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı