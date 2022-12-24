Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, halk otobüsünü sollamak istediği sırada karşı yönden gelen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, halk otobüsünü sollamak istediği sırada karşı yönden gelen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Hacı Esat Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden Yunus Emre Mahallesi istikametine seyir halinde olan 46 MA 3661 plakalı motosiklet sürücüsü yabancı uyruklu Hasan N., önünde seyreden halk otobüsünü sollamak istedi. Bu sırada karşı yönden gelen Hacı Mevlüt K. yönetimindeki 46 EF 798 plakalı otomobilin ön tekerine çarparak devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine devam edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Haberler

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