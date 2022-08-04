Otomobilin korkuluklara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Otomobilin korkuluklara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Otomobilin korkuluklara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin demir korkuluklara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin demir korkuluklara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Kıranköy Çelik Gülersoy Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu demir korkuluğa çarptı. Sürücü kazayı şans eseri yara almadan kurtarırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Safranbolu Karabük 3. Sayfa Haberler

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