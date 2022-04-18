Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir aracın çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir aracın çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde Mersin- Antalya D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki Y.D.S. idaresindeki 33 V 8670 plakalı otomobil, Kocahasanlı Camii önünde karşıya geçmeye çalışan 55 yaşındaki Niyazi Daşbaş'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Daşbaş, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Daşbaş, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocahasanlı, Antalya, Mersin, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title