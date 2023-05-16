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Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı Uşak'ta yolda oyun oynarken araba çarpan çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

UŞAK - Uşak'ta yolda oyun oynarken araba çarpan çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Uşak'ta Kuzey Çevre Yolu'ndan Hacıkadem Kavşağı istikametine ilerleyen R.Ö., kontrolündeki 64 BL 327 plakalı otomobiliyle yolda 2 arkadaşıyla birlikte oyun oynayan U.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle minik U.T. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan U.T. ekiplerce hastaneye kaldırılırken sürücü ise gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - 3. Sayfa

Uşak 3. Sayfa Haberler

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