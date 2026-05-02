Otomobilin çarptığı aydınlatma direği marketin camını kırdı: 1 yaralı

Eskişehir'de bir otomobilin çarptığı aydınlatma direğinin devrilmesi sonucunda camı kırılan markette maddi zarar oluşurken, sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce kaldırımdaki banka, ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile devrilen direk, bir zincir marketin camını kırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu iddia edilen otomobilin yaralı sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafiğin aksamasına sebep olan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, direğin onarılması için ilgili kurumlara bilgi verildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı