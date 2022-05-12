Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı! Bisiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye çarpıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bisiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇ TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Kaçan sürücüye ait otomobil ise Yıldırım Beyazıt Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek kişinin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa