Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kanlar içerisinde kaldı - Haberler

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Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kanlar içerisinde kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kanlar içerisinde kaldı Yaralı sürücüye ilk yardım çevredeki vatandaşlardan geldi Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yere düşerek kafasını vurdu.

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kanlar içerisinde kaldı

Yaralı sürücüye ilk yardım çevredeki vatandaşlardan geldi

BURSA - Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yere düşerek kafasını vurdu. Kanlar içerisinde kalan sürücünün yardımına çevredekiler koştu.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Motosiklet sürücüsü yere düşerek kafasını vurdu. Kanlar içerisinde kaldı. Yaralı sürücünün yardımına çevredekiler koşarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ömer Demir - 3. Sayfa

İlk Yardım Motosiklet Bursa 3. Sayfa Haberler

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