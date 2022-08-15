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Anne ve babası tarafından 35 derece sıcaklıkta otomobilde unutulan 3 yaşındaki çocuk, havasızlıktan hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Adana'da ailesi tarafından otomobilde unutulan Suriye uyruklu 3 yaşındaki çocuk, 35 derece havada uzun süre havasız kaldığı için hayatını kaybetti. Aracın başına geldiklerinde acı manzarayla karşılaşan anne ve baba gözaltına alındı.

Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde Malahafjı ailesi, alışveriş dönüşü otomobillerini evlerinin yakınındaki araziye park etti.

Otomobilin arka koltuğunda uyuya kalan oğulları Badr Aldın'ı araçta unutan anne- baba, bir süre çocuklarının evde olmadığını fark etti. Badr Aldın'ı otomobilde unuttuklarını anlayan anne- baba, aracın başına geldiğinde acı manzara ile karşılaştı.

Oğullarının otomobilde hareketsiz yattığını gören Malahafjı çifti, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hava sıcaklığının yaklaşık 35 derecede seyrettiği saatlerde uzun süre otomobilde havasız kalan Badr Aldın'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından küçük Badr Aldın'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İsimleri öğrenilemeyen anne- baba polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

alışveriş Seyhan Suriye Adana 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (12)

osman kara kara:

Bu bildiğin cinayet 3 yaşındaki çocuğu nasıl unutursun çocuğu uyutup arabada ölsün diye bilinçli bırakmışlar. Yazık böyle anne babaların ellerindeki çocuklara.

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Sev Can:

Yazıklar olsun size alışveriş poşetlerini unutmazsiniz arabada degilmi

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Rafflesia:

Yani ya rabbim büyük konuşmak kınamadık değil de nasıl evladını arabada unutursun yaa Allahım sen koru.. Bilerek yapılmış bir şey de olabilir iyice araştırılması lazım

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