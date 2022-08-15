Anne ve babası tarafından 35 derece sıcaklıkta otomobilde unutulan 3 yaşındaki çocuk, havasızlıktan hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Adana'da ailesi tarafından otomobilde unutulan Suriye uyruklu 3 yaşındaki çocuk, 35 derece havada uzun süre havasız kaldığı için hayatını kaybetti. Aracın başına geldiklerinde acı manzarayla karşılaşan anne ve baba gözaltına alındı. Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde Malahafjı ailesi, alışveriş dönüşü otomobillerini evlerinin yakınındaki araziye park etti. ÇOCUĞU ARAÇTA UNUTTULAR Otomobilin arka koltuğunda uyuya kalan oğulları Badr Aldın'ı araçta unutan anne- baba, bir süre çocuklarının evde olmadığını fark etti. Badr Aldın'ı otomobilde unuttuklarını anlayan anne- baba, aracın başına geldiğinde acı manzara ile karşılaştı. 35 DERECE SICAKLIKTA İÇERDE HAVASIZ KALDI Oğullarının otomobilde hareketsiz yattığını gören Malahafjı çifti, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hava sıcaklığının yaklaşık 35 derecede seyrettiği saatlerde uzun süre otomobilde havasız kalan Badr Aldın'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. ANNE-BABA GÖZALTINA ALINDI Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından küçük Badr Aldın'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İsimleri öğrenilemeyen anne- baba polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa alışveriş Seyhan Suriye Adana 3. Sayfa Haberler

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