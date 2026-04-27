Otomobil takla attı, 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesi ile İmamoğlu karayolu Tırmıl mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu istikametinden Kozan istikametine seyir halindeki otomobil yolun kaygan olmasından kaynaklı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan Hacı C., Yücel H., Salih K. ve Selfinaz K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Cankur ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

