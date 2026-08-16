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Güroymak'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güroymak'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Günkırı beldesi D300 karayolu üzerinde yaşanan kazada yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı Meryem İ. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin su kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Günkırı beldesi D300 karayolu üzerinde, Muş istikameti Şeyh Mahmut Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında M.İ., Ö.A., R.A., ve Y.İ. isimli vatandaşlar yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, su kanalına girerek araç içerisinde bulunan yaralıları çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Meryem İ., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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