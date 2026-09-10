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Otomobil minibüse arkadan çarptı: 4 yaralı

Otomobil minibüse arkadan çarptı: 4 yaralı
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Samsun’un Atakum ilçesinde otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Koruz idaresindeki 55 ASH 949 plakalı otomobil, Sefa Özkan yönetimindeki 55 M 4818 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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