Otomobil köprüye ok gibi saplandı Otomobil köprüye ok gibi saplandı Muğla-Denizli karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü korkuluğuna ok gibi saplanırken, otomobildeki 3 kişi yaralandı. Otomobil köprüye ok gibi saplandı AYDIN - Muğla- Denizli karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü korkuluğuna ok gibi saplanırken, otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza, Muğla- Denizli karayolu Kurudere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 PA 949 plakalı otomobil, sürücüsü Ayşe Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine köprü korkuluğuna ok gibi saplandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Kale Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ayşe Y.(36), Ömer Y.ve Elif Y.itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - 3. Sayfa İtfaiye Denizli 3. Sayfa Haberler

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