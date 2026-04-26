Malatya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.S. idaresindeki 44 AHC 527 plakalı otomobil ile Yücel Karaca (52) yönetimindeki 06 FR 9252 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı